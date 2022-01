L'interruzione durerà dalle dalle ore 10.30 alle ore 17.30

La società E-Distribuzione, unità territoriale di Avellino, comunica che Venerdì 28 Gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle ore 17.30 vi sarà un interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate sono:

- Via principe Amedeo

- Via Starza Del Conte

- Via Ronca

- Via Fratta

- Piazza San michele

- Via Starze del conte sp

- Viale principe amedeo

- Via Aldo moro.