Il Comune di Montoro, tramite ordinanza numero 8 del 28/1/22, comunica che:

Sono in corso Lavori di “Adeguamento aule per favorire e garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza – realizzazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore”, che interessano, tra l’altro, anche i locali del Fabbricato denominato “Scuola Secondaria di Primo Grado alla frazione Piano”, che ospita, tra l’altro, anche n. 2 classi della Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta del medesimo Istituto Comprensivo Statale M. Pironti;