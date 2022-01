Confermati i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio

L’INPS, tramite avviso, comunica che:

Confermati i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità, anche noto come “Congedo Papà” per i padri lavoratori dipendenti. La Legge di Bilancio 2022 ha confermato anche la possibilità di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

