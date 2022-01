Le dichiarazioni del Sottosegretario all'Interno su Twitter

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

“”Rispetto per le grandi personalità in campo. Di certo oggi in Parlamento emergono segnali da non sottovalutare”.

E’ quanto scrive su twitter il sottosegretario Sibilia, commentando gli esiti della quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica.”