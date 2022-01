L’appello del presidente della Commissione Aree Interne: “I centri di raccolta sono sicuri, non c’è alcun pericolo di contagio”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

““Torna alto l’allarme per la mancanza di sangue negli ospedali della provincia di Salerno. Una carenza che da qualche settimana coinvolge lo stesso ospedale Ruggi del capoluogo. All’origine, come nei primi mesi dell’emergenza pandemica, il timore da parte di tantissimi cittadini di recarsi negli ospedali a donare per paura di contrarre il virus. Faccio mio l’appello, giuntomi in queste ore, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. Donare sangue equivale ogni giorno a salvare tantissime vite umane, oltre a consentire a chi dona un monitoraggio costante del proprio stato di salute. Per questo invito i nostri cittadini a tornare a recarsi nei centri di raccolta, non soltanto in quelli allestiti dall’Avis, ma anche al San Leonardo e agli ospedali di Nocera, Battipaglia, Polla e Sapri, dove sono messe in campo tutte le possibili misure precauzionali per evitare il contagio”. È l’appello del presidente della Commissione regionale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.”