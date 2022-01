Presso il Bar filosofico "Caffeoveggenza"

Avellino – Domani 27 gennaio alle ore 17.00 ad Avellino, presso il Bar filosofico “Caffeoveggenza”, sito in via Brigata 192, verranno interpretati alcuni passaggi del libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi.

L’iniziativa a cura di Maurizio Caso Panza coinvolgerà poeti e lettori ma anche semplici avventori del bar che potranno leggere frasi del famoso scrittore Primo Levi.

Si vuole così dare vigore alla memoria attraverso le letture ed in particolare della poesia Shemàche è una parola ebraica (שמע) che significa “ascolta” e vuole ricordare i drammi, attraverso il lettore, di quello che è stata la Shoah.

Testo di Shemà

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici:

considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa e andando per via,

coricandovi alzandovi;

ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.