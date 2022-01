L'asta si svolgerà il giorno 10/02/2022 alle ore 10:00

L’AIR Autoservizi Irpini S.P.A., tramite pubblicazione sul BURC, rende nota la messa in vendita tramite asta pubblica di 2 immobili suddivisi in due lotti.

Il lotto n.1 è composto da n.2 appartamenti in Avellino via C. Del Balzo n.109, piano terzo, superficie complessiva mq 445, Prezzo a base d’asta: € 312.480,00 (Euro trecentododicimilaquattrocentottanta/00);

Il secondo immobile all’asta è il lotto n.3, un appartamento uso ufficio a piano primo con area urbana e autorimessa a piano terra di un fabbricato sito in Avellino alla via De Gasperi n.140, per un totale di mq 689, Prezzo a base d’asta: E 511.830,00 (Euro cinquecentoundicimilaottocentotrenta/00).

Il criterio di aggiudicazione valuta le offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.

Le offerte possono essere inoltrate entro e non oltre le ore 12:00 del 08/02/2022 all’indirizzo sopraindicato.

L’asta si svolgerà il giorno 10/02/2022 alle ore 10:00, presso la sede della A.IR.Spa all’indirizzo sopraindicato.

Il bando integrale è consultabile su www.air-spa.ite www.airmobilitasrl.italla sez. “Gare e Albo Fornitori” — Avvisi/Comunicazioni.