Cipriano: "Anche da remoto gli studenti dimostrano le grandi abilità che acquisiscono nel corso degli studi"

Continua il successo riscosso dalle attività di orientamento organizzate dall’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi e volte a presentare l’organizzazione e l’offerta formativa dell’Istituto. Sono davvero numerose le visualizzazioni degli eventi realizzati in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. Eventi che hanno lo scopo di guidare gli alunni delle terze medie, che si accingono ad iscriversi alle scuole superiori.

Lo scorso 20 gennaio 2022 si è svolta la “Giornata delle scienze” ad opera del Liceo Scientifico opzione scienze applicate. Gli studenti hanno fatto percorrere un viaggio in varie attività svoltesi in stanze virtuali. Hanno mostrato un ebook di immagini provenienti dallo spazio, capolavori nascosti all’interno dei cartoni animati della Disney. Hanno letto versi e passi in prosa di opere italiane. In una rappresentazione teatrale in lingua inglese, che prende spunto dalla serie televisiva Peaky Blinders, vengono messi in luce usi e costumi della mentalità post Grande Guerra; in un’altra dal taglio ironico i ragazzi hanno comunicato l’idea di verità espressa dai principali filosofi. Nella seconda parte della manifestazione, gli studenti hanno effettuato esperimenti di chimica, biologia, informatica e fisica.

Nell’Open day del 22 gennaio Dirigente, docenti, alunni ed ex studenti hanno presentato il Liceo classico, il Liceo Linguistico e il Liceo Scientifico opzione scienze applicate. Inoltre, discenti attuali hanno intervistato ex studenti, oggi giovani laureati o professionisti affermati, che hanno raccontato la loro esperienza vissuta al De Sanctis ed hanno sottolineato la validità della formazione ricevuta nei vari percorsi di studi frequentati.

Domenica 23 gennaio è stata la volta della manifestazione degli indirizzi di studi della sezione associata di Caposele: Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze umane e Istituto tecnico economico indirizzo Turismo, che hanno presentato “A scrutar le stelle e l’animo”. Per la parte scientifica gli studenti sono stati protagonisti di esperimenti di chimica, di una scena in cui hanno immaginato che Rosalind Franklin rivendicasse l’assegnazione del Premio Nobel per la scoperta della struttura del DNA ed hanno spiegato alcune leggi fisiche. Hanno, poi, mostrato come si verificano le illusioni ottiche tramite la teoria della Gestalt ed hanno illustrato l’origine della pedagogia. Ad aprire e chiudere l’evento la recita di due poesie: il sonetto Bright star di John Keats ed alcuni versi della poesia di Pascoli La mia sera.

La manifestazione si è conclusa con un remake dei lavori realizzati negli anni precedenti.

“Le attività di orientamento messe in campo dal “De Sanctis” – afferma il Dirigente scolastico, prof. Gerardo Cipriano – non fanno altro che mostrare all’esterno le molteplici competenze che gli studenti acquisiscono nei vari ambiti specifici dei singoli indirizzi di studi, così che gli alunni possano scegliere il percorso più confacente alle proprie inclinazioni e passioni. Seguendo le proprie propensioni e informandosi sull’offerta formativa di un Istituto, si può operare una scelta consapevole e ragionata della scuola superiore”.