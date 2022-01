La nota del Coordinamento Valle Caudina

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Coordinamento Valle Caudina del Movimento 5 Stelle

“Come Movimento 5 Stelle della Valle Caudina, riteniamo doveroso rivolgere alcune riflessioni a tutti i livelli politico-istituzionali che sono stati e saranno chiamati a presentare, valutare, approvare e spendere i fondi ottenuti in Europa grazie all’intenso lavoro del Presidente Giuseppe Conte”.

“Le nostre preoccupazioni, purtroppo più che fondate, speriamo che servano a garantire una spesa efficiente, organica e programmatica, coerente con le finalità dei fondi del PNRR”.

“Sprecare questa occasione determinerebbe, a nostro avviso, non solo l’ennesimo sperpero di denaro ma forse una delle ultime occasioni per un vero rilancio e la valorizzazione delle aree interne, di Sannio e Irpinia. Sarebbe necessario, un vero coordinamento dei Sindaci, con progetti condivisi e utili a valorizzare le nostre peculiarità territoriali, colmando vuoti infrastrutturali che rappresentano la premessa per qualsiasi altro investimento”.

“Finanziare cattedrali nel deserto non aiuta nessuno, tantomeno coloro che potrebbero vantarne l’eventuale realizzazione. Pertanto, il nostro appello è rivolto soprattutto ai Sindaci. È necessario superare gli steccati di una politica dei partiti. È necessario sostenere una politica dei cittadini, al servizio del futuro dei nostri figli e del nostro territorio”.

“Viabilità, servizi, infrastrutture, valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari, tutela delle acque e controllo del territorio montano, tutela del nostro patrimonio architettonico e paesaggistico, questi dovrebbero essere i pilastri per la richiesta di fondi condivisa da aree omogenee delle nostre province”.

“Questo è l’appello che rivolgiamo ai Sindaci e ai rappresentanti regionali e nazionali”.