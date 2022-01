Tre le persone denunciate

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un allevatore di bestiame, per i reati di “invasione di terreni” nonché “introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo”: lo stesso, in agro del Comune di Calabritto, avrebbe proceduto a recintare con pali di legno e fili di nylon un’area demaniale, dove erano stati poi introdotti 16 bovini.

Alla medesima Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Stazione Forestale di Forino hanno deferito due persone del posto, per abusivismo edilizio.

All’esito delle verifiche, i militari hanno riscontrato che i predetti, all’interno dei rispettivi fondi agricoli, avevano realizzato due depositi risultati irregolari.