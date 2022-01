Un uomo di 73 anni è stato soccorso e visitato sul posto

Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta a Manocalzati, in via Federici, per soccorrere un uomo di 73 anni in seguito ad una deflagrazione da fuga di gas.

Il malcapitato è stato affidato ai sanitari del 118, i quali lo hanno visitato sul posto.