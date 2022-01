Punto stampa del Governatore su andamento della situazione epidemiologica, vaccini e scuola

Molte le tematiche affrontate oggi dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento con la video-diretta Facebook del venerdì.

Carte alla mano, il Governatore ha mostrato i dati relativi ai contagi in ambito scolastico: «Premesso che abbiamo tutti l’obiettivo di mandare i ragazzi e le ragazze in presenza a scuola e premesso che dobbiamo fare di tutto per raggiungere questo obiettivo, non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Io voglio esprimere il mio ringraziamento al personale docenti, ai presidi, per il lavoro eroico che stanno facendo. A oggi, i positivi che abbiamo in Campania nella fascia d’età 0-13 anni è di 29mila unità. Questi sono i dati che abbiamo rilevato dall’11 gennaio a oggi, negli ultimi dieci giorni. Nel periodo 11-19 gennaio i contagiati nel territorio della Napoli 1 sono stati 5mila che, se confrontati con i dati degli ultimi dieci giorni del 2021, mostrano un incremento del 132%».

Sulle vaccinazioni pediatriche anti-Covid, si registrano numeri incoraggianti: «Nella fascia d’età 5-11 anni, registriamo, in Campania, 102mila bambini vaccinati su 380mila. Ormai, stiamo andando avanti con 4-5mila vaccinazioni al giorno per questa fascia d’età. Per fine gennaio, potremmo arrivare a 150mila bambini vaccinati. E’ il motivo per cui volevamo prorogare di due settimane l’apertura delle scuole primarie».

Buone notizie: «Siamo all’avanguardia. La Campania è la prima in Italia per il sequenziamento genomico delle varianti covid e seconda per la distribuzione di farmaci antivirali monoclonali – ha dichiarato De Luca.

Sull’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19: «Non so se siamo arrivati al picco. La sensazione che si ha è che abbiamo ancora un numero impressionante di morti a causa del Covid. Da questo punto di vista, siamo ancora in un’emergenza drammatica. Ma, per quanto riguarda l’estensione del contagio, da qualche giorno siamo fermi tra i 180 e sotto i 200mila. Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, ma la sensazione è che si vada verso un assestamento e ciò lascia intuire che, da fine gennaio, comuneremo ad avere una discesa del contagio. Speriamo che sia così. Avevo detto che avremmo dovuto stringere i denti per due settimane».

Le nuove misure nazionali che hanno ulteriormente esteso il raggio di azione del Green Pass hanno prodotto buone conseguenze anche in Campania dando una svolta incrementativa alla campagna vaccinale: «Stanno crescendo i numeri dei vaccinati, anche di quelli con la prima dose, che mi pare che si stiano svegliando. Meglio tardi che mai, perché devono sapere che si sono assunti la responsabilità di danneggiare drammaticamente i pazienti non Covid. L’esplosione di contagio ha obbligato tutta Italia a mettere in secondo piano i malati non Covid, causando un danno enorme ai pazienti cardiologici, oncologici e diabetici, agli screening oncologici che stanno subendo ritardi pesanti».