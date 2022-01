"Ho consigliato al caposquadra Filippi di prendersi tutto il tempo necessario per recuperare"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

“”Nel corso di una operazione in assistenza alla Polizia locale in Torre del Lago, nel comune di Viareggio, un vigile del fuoco è rimasto ferito da un proiettile, esploso da un uomo in stato di alterazione psico-fisica. Attraverso il Comandante dei Vigili del Fuoco di Lucca, l’ingegner Calogero Daidone, ho potuto raggiungere telefonicamente Marco Aurelio Filippi, protagonista di questo increscioso episodio.

Il caposquadra Filippi era ancora un po’ emotivamente scosso per la piega che l’evento avrebbe potuto prendere, ma per fortuna molto presente a sé stesso. Dalla sua viva voce ho appreso che il proiettile, esploso da una pistola calibro 22 da un uomo per il quale era stato richiesto il TSO, lo ha colpito al petto dopo avere attraversato la porta che, con i colleghi e in supporto della polizia locale, stava cercando di aprire. Grazie a Dio Marco Aurelio ha avvertito solo un forte bruciore ma non ha subito ferite.

Ho consigliato al caposquadra Filippi di prendersi tutto il tempo necessario per recuperare. Accanto a lui in questo momento difficile, che per fortuna non ha avuto conseguenze ben più gravi, c’erano la moglie Laura e le due figlie, alle quali ho potuto portare il saluto e la vicinanza di tutto il Corpo Nazionale”.

È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.”