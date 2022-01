Effettuati 160 tamponi, tutti negativi

Il Comune di Calitri, tramite avviso, comunica che:

L’amministrazione comunale ringrazia i volontari della Misericordia ed i genitori per la collaborazione. Effettuati 160 tamponi, tutti negativi. Si continua domani pomeriggio dalle ore 15.00 in poi, sempre in fiera.