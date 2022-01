L’indagine prende spunto dalla segnalazione di un furto perpetrato qualche settimana fa nella sede dell’ASL locale

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato un uomo del posto per “furto aggravato”.

L’indagine prende spunto dalla segnalazione di un furto perpetrato qualche settimana fa nella sede dell’ASL di Monteforte Irpino.

Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e all’acquisizione di utili informazioni, i Carabinieri sono risaliti all’identificazione del presunto autore.

In occasione del furto, un uomo, in orario notturno, dopo aver forzato una finestra, si era introdotto nell’edificio e, mediante l’effrazione delle casse di due distributori automatici di snack e bevande, aveva asportato le monete in essi contenute (circa 50 euro).

Alla luce delle evidenze emerse, il 50enne è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.