Oggi si apre il periodo di candidatura per l’edizione 2022 dei premi del nuovo Bauhaus europeo. Sull’onda del successo riscontrato dalla prima edizione (sono oltre 2 000 le candidature pervenute nel 2021), l’edizione del 2022 porterà alla ribalta nuovi stimolanti esempi delle trasformazioni che l’iniziativa intende portare nelle nostre vite, negli spazi in cui si svolgono e nelle esperienze che le caratterizzano. Come già la prima edizione dei premi del nuovo Bauhaus europeo, anche l’edizione 2022 premierà i giovani talenti, le loro idee e i loro progetti per la sostenibilità, l’inclusività e l’estetica miranti ad avvicinare il Green Deal europeo alle persone e alle comunità locali.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il nuovo Bauhaus europeo prende spunto dalla cultura, l’istruzione, la scienza e l’innovazione europee per trasformare la promessa del Green Deal europeo in miglioramenti concreti per la nostra vita quotidiana. Non vedo l’ora di vedere l’avanguardia della creatività europea esprimersi nelle candidature di quest’anno.”

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di idee sostenibili e innovative per trasformare il nostro modo di vivere e lavorare senza lasciare indietro nessuno. Il nuovo Bauhaus europeo premia i concetti migliori, più coraggiosi e più brillanti per migliorare le nostre regioni e le nostre città nel rispetto delle persone e del pianeta. La politica di coesione continuerà a sostenere la trasformazione di queste nuove idee in realtà concrete, in tutte le regioni d’Europa, a beneficio di tutte le nostre comunità.”

I premi saranno assegnati a progetti e idee che contribuiscano a luoghi belli, sostenibili e inclusivi, in quattro categorie:

rientrare in contatto con la natura;

ritrovare un senso di appartenenza;

dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno;

stimolare una riflessione integrata a lungo termine sul ciclo di vita negli ecosistemi industriali.

Le categorie rispecchiano i quattro assi tematici della trasformazione previsti dal nuovo Bauhaus europeo. Gli assi tematici sono stati individuati durante la fase di co-progettazione dell’iniziativa, con la partecipazione di migliaia di persone e organizzazioni che hanno contribuito con le proprie opinioni ed esperienze. I contributi saranno valutati in relazione ai tre valori fondamentali dell’iniziativa: sostenibilità, estetica, e inclusione. Si incoraggiano candidature provenienti da tutti gli Stati membri e da tutto il mondo, a condizione che i progetti siano situati/le idee siano realizzate nell’Unione europea.

Per ciascuna delle categorie vi saranno due sezioni parallele:

i “premi del nuovo Bauhaus europeo”, per gli esempi esistenti già completati negli ultimi due anni; e

gli “astri nascenti del nuovo Bauhaus europeo”, per le idee e i concetti presentati da giovani creativi di età pari o inferiore ai 30 anni.

Oltre ai 16 premi assegnati dalla giuria (un vincitore e un secondo classificato per ciascuna categoria e sezione), mediante una votazione pubblica verranno selezionati due vincitori supplementari tra le candidature più meritevoli, per un totale di 18 vincitori. Ciascuno riceverà un premio in denaro per un importo massimo di 30 000 euro e un pacchetto di comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere ulteriormente le loro iniziative.

Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2022 alle ore 19:00 CET. Sono benvenuti candidati di qualsiasi nazionalità e provenienza, a condizione che i loro concetti, idee e progetti siano stati sviluppati o abbiano fisicamente sede nell’UE.

Informazioni generali:

Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità, anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo.

Lanciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2020, il nuovo Bauhaus europeo è stato plasmato collettivamente da migliaia di persone e organizzazioni in tutta Europa e oltre.

Nel settembre 2021 l’iniziativa è passata dalla fase di co-progettazione alla realizzazione, tramite una comunicazione della Commissione che definisce le azioni politiche e i finanziamenti per realizzare l’iniziativa.

Per ulteriori informazioni:

