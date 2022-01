Da sabato 22 gennaio, la mostra per ricordare le vittime dell'Olocausto

Sabato 22 gennaio 2022 alle ore 17.00 , in occasione del giorno della memoria, nella galleria VISIONI ALTRE, in Campo del Ghetto Novo a VENEZIA, viene inaugurato il progetto “La vasca del Führer – per ricordare le vittime della Shoah”, una collettiva di opere di artisti che saranno esposte fino al 13 febbraio 2022. Il progetto ideato e curato da Adolfina de Stefani con testo e presentazione critica a cura di Alessandra Agostinelli.

Tra i partecipati della mostra anche l’avellinese Generoso Vella. L’opera che presenta s’intitola ”Il cancello della vergogna” e riproduce la giornata del Il 27 gennaio 1945 quando furono abbattuti i cancelli dei campi di sterminio rivelando l’orrore del nazi-fascismo. I prigionieri sopravvissuti erano molto provati dal lavoro forzato, dalla fame e da mesi o anni di maltrattamenti. Molti erano così deboli che erano a malapena in grado di muoversi. Un agghiacciante pezzo della storia contemporanea che non può essere dimenticata.

Generoso Vella, laureato in Filologia moderna, è un artista visivo, critico e curatore d’arte. Ha esposto in diverse città italiane come Salerno, Napoli, Caserta, Firenze, Roma, Milano, Genova, Venezia e all’estero in Turchia, Portogallo , Costarica e Venezuela. È il Presidente dell’Associazione Culturale “Nel segno dell’arte” di Avellino e da anni partecipa a mostre collettive e seminari, collabora con quotidiani, musei, associazioni, comuni e privati, organizzando rassegne culturali, esposizioni d’arte, laboratori creativi e nel 2019 ha ricevuto a Ravello il premio “Pabula Amoris’’ per l’arte e nel 2020 il premio internazionale ‘’Kalos 2020’’ a Tollo (Ch).

Riconducibili al filone dell’astrattismo, le opere sono caratterizzate da un susseguirsi di tratti ritmici e lineari che si intersecano tra di loro, tocchi decisi e richiami a forme geometriche che creano una ragnatela cromatica astratta di colori vivi e brillanti.

La mostra è visitabile il mercoledì e giovedì dalle 11:00 alle 14:00, venerdì , sabato e domenica dalle 11:00 alle 18:00, lunedì e martedì chiuso. Ingresso libero.