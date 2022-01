L'assemblea si terrà dal 21 al 22 gennaio al Parlamento europeo a Strasburgo

La plenaria discuterà le 90 raccomandazioni presentate dai panel riguardanti “Democrazia europea / Valori e diritti, stato di diritto, sicurezza” e “Cambiamento climatico e ambiente / Salute” e le raccomandazioni pertinenti formulate dai panel nazionali di cittadini.

I due panel europei di cittadini (ciascuno composto da 200 europei di età e contesti diversi e provenienti da tutti gli Stati membri) che finora hanno finalizzato le loro raccomandazioni si sono riuniti (in presenza e a distanza) per discutere e adottare raccomandazioni sulle sfide che l’Europa si trova ad affrontare ora e in futuro. Il panel “Democrazia europea / Valori e diritti, stato di diritto, sicurezza” ha adottato 39 raccomandazioni nella sessione finale ospitata dall’Istituto universitario europeo a Firenze (Italia) in dicembre. Il panel “Cambiamento climatico e ambiente / Salute” è stato ospitato dal Collegio d’Europa, sede di Natolin, e dalla città di Varsavia (Polonia) in gennaio, dove ha messo a punto 51 raccomandazioni nell’ambito delle sue competenze. Queste 90 raccomandazioni saranno presentate e discusse nella prossima conferenza plenaria che si terrà dal 21 al 22 gennaio al Parlamento europeo a Strasburgo (Francia), insieme alle raccomandazioni pertinenti dei panel nazionali di cittadini.

Quando: Venerdì 21 gennaio – sabato 22 gennaio 2022 (comprese le riunioni preparatorie, i gruppi di lavoro e le riunioni di comitati politici).

Dove: Parlamento europeo a Strasburgo, con partecipazione in presenza e a distanza.

L’apertura della conferenza plenaria comprenderà anche un omaggio al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso l’11 gennaio. L’ordine del giorno completo è disponibile qui.

Contesto:

La Conferenza plenaria affronta e discute le raccomandazioni dei panel dei cittadini nazionali ed europei, e gli input raccolti attraverso la piattaforma digitale multilingue, raggruppati per temi e senza un risultato predeterminato. La plenaria presenterà, su base consensuale, le sue proposte al comitato esecutivo, che elaborerà una relazione in piena cooperazione e in piena trasparenza con la plenaria. I panel hanno selezionato 80 cittadini (20 per ciascun panel) per rappresentarli alla conferenza plenaria. Tali rappresentanti si sono insediati alla seconda sessione plenaria del 23 ottobre a Strasburgo. Per maggiori informazioni sulla composizione, lo scopo e il lavoro della plenaria e per scaricare tutti i documenti pertinenti per il prossimo fine settimana, consultare la pagina web della conferenza plenaria.

I quattro panel europei di cittadini sono un processo guidato dai cittadini e un elemento chiave della Conferenza sul futuro dell’Europa. Le loro deliberazioni tengono conto dei contributi dei cittadini raccolti in tutta Europa mediante la piattaforma digitale multilingue e gli eventi organizzati in tutti gli Stati membri e sostenuti da presentazioni di esponenti di spicco del mondo accademico e di altri esperti.

Tutti gli europei possono continuare a contribuire al dibattito mediante la piattaforma digitale multilingue.

