Nella sostanza, nessun radicale cambiamento

In vista dell’aumento dei contagi e all’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica, La Regione Campania torna in zona gialla.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 14 gennaio, l’ordinanza che vede la Campania passare in giallo, a partire dal 17 gennaio.

Nonostante tale decisione, i cambiamenti in Campania non saranno radicali; già in zona bianca il Governatore De Luca, aveva disposto l’uso della mascherina all’aperto.

Condizione obbligatoria è sempre il possesso del green pass rafforzato, necessario per una lunga serie di attività, indipendentemente dal fatto che la regione sia in zona bianca oppure gialla.

Clicca qui per l’ordinanza