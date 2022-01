UE, Grenoble Capitale verde europea 2022

Il Commissario Sinkevičius partecipa alla cerimonia di apertura

Domani la città francese di Grenoble diventerà ufficialmente Capitale verde europea per il 2022, succedendo alla città finlandese di Lahti. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza, tra gli altri, del Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, di Barbara Pompili, Ministra francese della Transizione ecologica, e di Eric Piolle, Sindaco di Grenoble.

Il Commissario Sinkevičius ha dichiarato: «Grenoble ha meritato il titolo di Capitale verde per il suo fermo impegno a diventare una città più sana per i suoi cittadini e con loro. Spero che l’anno di Grenoble come Capitale verde imprima nuovo slancio alla sua vigilanza ecologica illuminata e incoraggi altre città europee a beneficiare delle opportunità offerte dal Green Deal europeo.»

Grenoble è stata insignita del titolo in quanto pioniera della transizione sostenibile, in particolare in quanto primo ente locale francese ad adottare un piano per il clima. Grenoble ha messo in atto politiche urbane volte a ridurre l’inquinamento e la perdita di biodiversità, ad esempio limitando la velocità a 30 km/h in tutta la città, fatto che la rende la più grande zona francese a basse emissioni. Nel corso dell’anno Grenoble, in qualità di Capitale verde, inviterà gli attori locali a impegnarsi a intraprendere azioni concrete in relazione ad almeno uno di 12 indicatori ambientali.

L’avvio dell’anno di Grenoble come Capitale verde coincide con la presidenza francese del Consiglio, le cui priorità comprendono l’attuazione del Green Deal europeo e la promozione dell’inquinamento zero, della neutralità climatica, del rafforzamento della protezione della biodiversità e del conseguimento di un’economia circolare.

La cerimonia di apertura della Capitale verde si terrà sabato 15 gennaio alle ore 17.00. Sarà possibile seguire la diretta qui. Maggiori informazioni sono disponibili nella nota informativa.