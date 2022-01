Sant’Angelo dei Lombardi – Screening scolastico

Lo screening si effettuerà sabato 15 gennaio presso l’IC Criscuoli

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, tramite avviso, rende noto che:

Sabato 15 gennaio presso l’IC Criscuoli, si effettuerà uno screening di prevenzione gratuito, su base volontaria, tramite effettuazione di tampone antigenico, per consentire un rientro a scuola in sicurezza.

I test inizieranno dalle ore 8.30, per il personale scolastico e continueranno, suddivisi in fasce d’orario e classi specifiche, fino alle ore 17.00, come da locandina.