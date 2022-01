È fatta salva la possibilità di emissione di eventuali ulteriori disposizioni

Il sindaco del Comune di Pietradefusi, tramite ordinanza n°2 del 12/2/2022, dispone la revoca della precedente ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza.

Pertanto sono riattivate le attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado.

