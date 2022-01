Via alla distribuzione nei comuni dell'Ambito A5

Parte oggi la distribuzione di circa 20mila mascherine FFP2 destinate alle famiglie in difficoltà economica e, più in generale, alle fasce deboli della popolazione residenti nei 28 comuni dell’Ambito A5 della provincia di Avellino.

Saranno le singole amministrazioni comunali a gestire, grazie anche alla collaborazione degli operatori sociali impegnati per il Consorzio al fianco delle famiglie e delle persone in difficoltà, la distribuzione dei dispositivi anti-Covid che, in base alle nuove indicazioni su isolamento e quarantena contenute nel Decreto “di Natale”, sono diventate obbligatorie a scuola e in una serie di situazioni a rischio affollamento, oltre che per i contatti stretti di positivi accertati che abbiano tre dosi di vaccino o comunque la seconda dose entro 4 mesi.

“Questa nuova iniziativa – precisa il Direttore Generale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 Carmine De Blasio – è in linea con le tante azioni messe in campo dal nostro Consorzio a partire da marzo 2020, all’indomani cioè del primo lockdown e dell’esplosione dell’emergenza Covid in Irpinia. La messa in sicurezza delle nostre comunità – continua – richiede un impegno congiunto e condiviso e noi siamo pronti a fare la nostra parte fino in fondo”.

La distribuzione delle mascherine FFP2 conferma l’attenzione del Consorzio al territorio di competenza e, in particolare, alle persone e alle famiglie più fragili.

“I preoccupanti numeri della pandemia ci obbligano a mantenere la guardia sempre alta”, precisa il Presidente del Consorzio A5 Vito Pelosi. “Con questa iniziativa doteremo i cittadini di uno strumento di tutela fondamentale per se stessi e per gli altri. Per uscire definitivamente dall’emergenza è necessario essere attenti e molto prudenti, e le mascherine rappresentano sicuramente un aiuto indispensabile”.