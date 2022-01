Si avvisano i cittadini che resta valida ed efficace l’ordinanza sindacale n.1 dell’8/01/2022 con la quale si disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza degli istituiti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

- a far data dal 10/01/2022 fino al 30/01/2022 per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti) è consentita l’apertura dalle ore 6:00 alle ore 20:00; fermo restando l’OBBLIGO di chiusura al pubblico alle ore 20:00, solo i ristoranti, le pizzerie, i pub, i bar, le pasticcerie, le gelaterie e gli esercizi di attività similari potranno svolgere la loro attività fino alle 22:00, ma unicamente su ordinazione, con consegna a domicilio o asporto, e con divieto di consumazione del cibo sul posto o comunque nelle immediate adiacenze agli esercizi di vendita;