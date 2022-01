I Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero di mezzi e la rimozione di alberi caduti

Oggi, 10 gennaio, Avellino e l’intera Provincia sono state interessate da una perturbazione a carattere nevoso.

La neve è caduta copiosa soprattutto in alta Irpinia: Bisaccia, Vallata, Lacedonia, il Tricolle, Lioni, Bagnoli Irpino, Montella, e i Vigili del Fuoco di Avellino, sin dalle prime ore della mattinata, sono stati impegnati in diversi interventi, soprattutto per il recupero di automezzi pesanti e autovetture, oltre che per la rimozione di alberi e rami appesantiti dalla neve e caduti sulla carreggiata.

Una squadra è ancora impegnata, con l’ausilio dell’autogru, sull’Ofantina per il recupero di alcuni mezzi pesanti, così come a contrada Viscigneto a Bagnoli Irpino, a San Mango Sul Calore sulla SS 400, a Castelfranci sulla SS 164, mentre alberi e rami pericolanti sono stati rimossi in via Mancini, in contrada Accoli e contrada Trave e nei pressi dell’ospedale ad Ariano Irpino.