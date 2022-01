Coronavirus a Fontanarosa, sospeso il servizio di mensa scolastica

Dall'11 al 14 gennaio sospese anche le attività didattiche in presenza pomeridiane

Con nuova ordinanza, n. 41 del 2022, il sindaco di Fontanarosa, stante il vertiginoso aumento di contagi da Covid-19 sul territorio del comune irpino, ha disposto ulteriori misure restrittive.

Più precisamente, nel periodo dall’11 al 14 gennaio 2022, fatta salva l’adozione di provvedimenti di proroga o di ulteriori prescrizioni in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando il rispetto delle restanti disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nelle scuole dell’infanzia (statale e paritaria), primaria e secondaria di 1° grado operanti in questo Comune è sospeso il servizio di mensa scolastica e di tutte le correlate attività didattiche ed educative in presenza programmate nelle ore pomeridiane.

