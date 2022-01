L'appuntamento è per martedì 11 gennaio - ore 16:00 su EBS e canale YouTube di EMA in lingua inglese

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) terrà la prima conferenza stampa del 2022 per fornire tutti gli aggiornamenti sulle sue attività relative alla COVID-19.

Per porre domande durante la conferenza stampa i giornalisti possono accreditarsi, inviando una copia del pass stampa a press@ema.europa.eu.

Relatori

Marco Cavaleri (Capo Strategia per le minacce biologiche alla salute e per i vaccini)

Fergus Sweeney (Capo task force degli studi clinici e produzione)

Georgy Genov (Capo (Capo Pharmacovigilance

Modera

Monika Benstetter (Capo media e pubbliche relazioni)

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming tramite Europe by Satellite e sul canale YouTube di EMA. I filmati della conferenza stampa possono essere utilizzati gratuitamente in conformità con le norme sul diritto d’autore.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito.