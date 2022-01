Alla fine dei lavori si arriverà ad un totale di 28 telecamere

Nell’ambito del progetto di tutela della sicurezza, il Comune di Castel Baronia sta provvedendo all’installazione di telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale.

Al momento sono state installate e sono entrate in funzione le prime 3 telecamere, ma i lavori d’installazione sono ancora in corso e alla fine dei lavori si arriverà ad un totale di 28 telecamere, per tutelare tutto il paese.