Coronavirus in Irpinia, molti comuni sospendono le attività in presenza anche per le scuole superiori

Tra gli altri, Lauro, Montella, Domicella e Lioni

A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, sono moltissimi i comuni irpini che hanno deciso di disporre la dad anche per le scuole superiori, posticipando il rientro in classe per ogni ordine e grado.

Difatti, oltre ai comuni di Volturara Irpina, Sant’Angelo dei Lombardi, Gesualdo, Grottaminarda e Montemiletto, hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche i seguenti:

- Montella fino a tutto il 22 gennaio 2022

- Bisaccia fino al 29 gennaio 2022 compreso

- Casalbore fino al 20 gennaio 2022

- Lauro fino al 16 gennaio 2022

- Lioni fino al 19 gennaio 2022

- Marzano di Nola fino al 23 gennaio 2022

- Domicella fino al 16 gennaio 2022

- Bagnoli Irpino, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 29 gennaio 2022, per la scuola secondaria di secondo grado fino al 22 gennaio 2022

- Mirabella Eclano fino al 15 gennaio 2022

- Frigento fino al 29 gennaio 2022

- Calabritto fino al 29 gennaio 2022

- Vallata, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 29 gennaio 2022, per la scuola secondaria di secondo grado fino al 22 gennaio 2022