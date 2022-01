Nuove disposizione anche per bar, ristoranti, mercato settimanale e uffici comunali

Con nuova ordinanza n.1 dell’8/01/2022, il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, prof. Marco Marandino ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, inclusa la scuola secondaria di secondo grado.

Più precisamente, alla luce della notevole crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio, il provvedimento ordina la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dal 10 al 29 gennaio 2022 nonché la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado dal 10 al 22 gennaio 2022.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Inoltre, a far data dal 10/01/2022 fino al 30/01/2022 per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti) è consentita l’apertura dalle ore 6:00 alle ore 20:00; fermo restando l’OBBLIGO di chiusura al pubblico alle ore 20:00, solo i ristoranti, le pizzerie, i pub, i bar, le pasticcerie, le gelaterie e gli esercizi di attività similari potranno svolgere la loro attività fino alle 22:00, ma unicamente su ordinazione, con consegna a domicilio o asporto, e con divieto di consumazione del cibo sul posto o comunque nelle immediate adiacenze agli esercizi di vendita.

Disposta, in aggiunta, la sospensione del mercato settimanale per i giorni 10 – 17 e 24 gennaio 2022 e la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 28/01/2022, con accesso garantito agli utenti per le sole urgenze e/o emergenze a condizione che ne sia fatta tempestiva prenotazione telefonica al n. 082723094-96 e che l’utente, ai fini dell’accesso ai pubblici uffici, sia in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19;

Ancora, dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Infine, fino al 30 Gennaio 2022 nei luoghi pubblici all’aperto, è fatto divieto di svolgimento di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilati e di concerti che implichino assembramenti in spazi aperti o comunque qualsiasi altra manifestazione che possa dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; medesimo divieto fino al 30/01/2022 anche in locali privati e non.

Clicca qui per l’ordinanza.