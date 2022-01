Coronavirus a Guardia Lombardi – stretta per bar, ristoranti, parchi e aree gioco

Limiti anche per l'ingresso presso gli uffici comunali

Ravvisata la necessità di adottare ogni misura adeguata a contenere il rischio di maggiore diffusione del Covid-19, nonché la necessità di ridurre i motivi di spostamento e di uscite serali e notturne delle persone, specialmente tra i giovani, con nuova ordinanza n. 1/2022, firmata in data odierna, il sindaco di Guardia Lombardi, Francescantonio Siconolfi, ha adottato misure più restrittive.

Più precisamente, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 09 gennaio 2022 e fino al 29 gennaio 2022, si dispone la chiusura delle attività di pubblici esercizi commerciali relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pub, enoteche, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, agriturismi, caffetterie, bed & breakfast), dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, con invito ai titolari di verificare il corretto utilizzo, da parte dell’utenza, dei dispositivi di protezione individuali, nonché la verifica della capienza massima di presenze nei locali, rammentando l’obbligo di esibire il green pass previsto per l’accesso ai bar e ai luoghi che somministrano cibi e bevande.

Lo stesso provvedimento prevede, inoltre, l’ingresso presso gli uffici comunali previo appuntamento telefonico al numero 082741002 oppure inoltrando apposita mail agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale, con contingentamento degli ingressi.

Stretta anche per parchi pubblici, aree gioco attrezzate, che rimarranno chiusi.

In aggiunta, è fatto divieto di affollamenti o assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es. centro urbano, piazze, mercato) ed in ogni situazione di affollamento (per es. file e code).

Clicca qui per l’ordinanza.