Le domande dovranno pervenire entro le ore 24 del 18 gennaio

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1278 del 13/12/2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato a Dirigente Amministrativo quale Direttore della UOC “Controllo di Gestione e Programmazione” ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, del D.lgs. 502/92 e s.m.i., presso la AORN “Moscati” di Avellino, per la durata di ANNI TRE.

Per essere ammessi alla partecipazione all’avviso, gli aspiranti dovranno necessariamente effettuare un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) intestato alla A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino – IBAN: IT32C0542404297000000000207. NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “COGNOME NOME avviso pubblico n. 1 incarico 15 septies Direttore CO.GE.”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l’esclusione dalla procedura.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 24 del 18 gennaio.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione, registrandosi sul sito: https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it