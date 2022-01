Il provvedimento assunto dall’Amministrazione Comunale e dal Centro Comunale di Protezione Civile si rende necessario sulla base dei dati ufficiali riguardanti la Comunità

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Grottaminarda (AV):

“Con Ordinanza n. 2 del 7 gennaio 2022, il Sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, ha stabilito la sospensione delle attività didattiche in presenza con relativa attivazione della Didattica a Distanza (DaD) nelle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, la chiusura dei luoghi a rischio di assembramenti: mercato settimanale del lunedì, mercatini infrasettimanali, cimitero, parchi ecc., il rispetto delle massime misure di sicurezza sanitaria presso tutte le attività: supermercati, bar, ristoranti, locali per asporto, ecc., che in ogni caso dovranno chiudere entro le ore 21.00 e la chiusura di palestre, scuole di ballo ed ogni luogo di attività sportiva.

Il provvedimento assunto dall’Amministrazione Comunale e dal Centro Comunale di Protezione Civile e che fa seguito ai diversi Avvisi dei giorni scorsi, si rende necessario sulla base dei dati ufficiali riguardanti la Comunità di Grottaminarda, estratti dalla Piattaforma Regionale “Sinfonia”, dal 27 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Si continua a registrare, infatti, un preoccupante aumento del numero dei contagi con percentuale del 18,96%, valore ben più alto di quello della Regione Campania mediamente intorno al 10,12%.”