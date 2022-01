Il budget della call è di un milione di euro e la scadenza è il 31 gennaio 2022

Un nuovo bando promosso dalla Commissione europea per coinvolgere i giovani nella definizione e nell’attuazione di soluzioni inclusive nel processo di transizione verde e giusta, all’interno del quadro del Green Deal.

Il bando, dal titolo “Promoting youth participation in just transition”, mira a istituire uno schema per fornire supporto finanziario ai giovani tra i 15 e i 24 anni. Il beneficiario dovrà svolgere una delle seguenti azioni:

- Preparare, organizzare e promuovere l’invito a presentare progetti;

- Gestire il bando;

- Creare e mantenere un portale di informazioni sul progetto contenente di tutti i set di dati;

- Attività di comunicazione dei progetti dei giovani e dell’intera iniziativa;

- Valutare l’iniziativa e riferire alla Commissione;

Fornire raccomandazioni per azioni future.

Il budget della call è di un milione di euro e la scadenza è il 31 gennaio 2022: qui tutti i dettagli.

Fonte: Cliclavoro.gov.it