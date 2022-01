I nuovi esperti contribuiranno a ispirare i cittadini e a fornire consulenza sui piani di attuazione

Oggi la Commissione ha lanciato un invito a presentare candidature per i cinque comitati di esperti che forniranno consulenze sull’attuazione delle missioni dell’UE. Le missioni mirano a fornire soluzioni alle principali sfide globali entro il 2030: “Adattamento ai cambiamenti climatici”, “Cancro”, “Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque”, “Città intelligenti e a impatto climatico zero” e “Un patto per il suolo per l’Europa”. Ciascun comitato sarà composto da un massimo di 15 esperti indipendenti di alto livello con profili diversi, attivi nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nella scienza, nella cultura, nelle iniziative dei cittadini e nelle organizzazioni della società civile, provenienti da tutta Europa e oltre. Sulla base dei lavori dei primi comitati di missione, in carica fino al dicembre 2021, i compiti principali dei nuovi comitati consisteranno nel sensibilizzare i cittadini e fornire consulenza sulle azioni di ciascuno dei piani di attuazione delle missioni.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: «Questo invito a candidarsi alla nomina dei nuovi membri dei consigli di missione ci offre l’opportunità di acquisire nuove competenze e reperire esperti di alto livello a sostegno delle missioni. I nuovi esperti contribuiranno a ispirare i cittadini e a fornire consulenza sui piani di attuazione. Tutti insieme faremo sì che le nostre missioni siano coronate da successo.»



Le missioni sono una novità introdotta da Orizzonte Europa e rappresentano un concetto originale nella politica dell’UE: riuniscono infatti diversi servizi della Commissione sotto l’autorità di nove membri del collegio e forniscono un mandato per conseguire obiettivi specifici in materia di salute, clima e ambiente entro un termine prestabilito.

L’invito a presentare candidature per partecipare ai cinque comitati di missione è disponibile online fino al 2 febbraio 2022, ore 17:00 CET.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui