"Una persona che ha onorato le proprie radici attraverso lo studio della storia e dei costumi del paese"

Il presidente della Pro Loco Sanmanghese, Fiorenzo Iannino, esprime il cordoglio dell’associazione e suo personale per l’improvvisa scomparsa del professore Ubaldo Reppucci, una persona che ha onorato le proprie radici familiari e comunitarie attraverso lo studio attento della storia e dei costumi del paese. Con le sue molteplici ricerche costantemente ispirate da una robusta passione civile (dal saggio ‘S. Mango sul Calore, un lembo di terra irpina’ fino alle ultime riflessioni pubblicate nel recente ‘Il secolo breve di San Mango e il terremoto del 23 novembre 1980’) il professore ha interpretato con originalità le suggestioni della memoria, offrendo anche importanti riflessioni sulla complessità del presente.

La Pro Loco è orgogliosa di averlo avuto al fianco nelle proprie attività di promozione e valorizzazione del territorio, organizzate anche in questi ultimi difficili tempi di pandemia. Ci piace ricordare, in proposito, l’intervento proposto in occasione della presentazione del ‘Secolo breve’, in cui sottolineava l’importanza di ‘affidare alle nuove generazioni la custodia delle tradizioni che hanno vivacizzato i nostri animi’. Che la terra gli sia lieve!