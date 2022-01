È quanto dichiara Sibilia (M5s), commentando gli episodi di criminalità dei giorni scorsi nel foggiano

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

«Nel foggiano la criminalità organizzata tenta di alzare la testa, come è evidente dagli ordigni fatti esplodere nelle ultime ore in prossimità di attività di commercio, a quanto pare bersaglio dei mafiosi. Con questi ultimi lo Stato non ha mai cessato di tenere la guardia alta: il comune di Foggia, sciolto lo scorso agosto per infiltrazioni mafiose, può contare al momento su alcuni tra gli uomini più validi dell’amministrazione dello Stato. Il prefetto della Capitanata è, attualmente, l’ex questore di Roma, Carmine Esposito.