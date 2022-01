Marsella: "Sono piccoli gesti che riescono a donare grande allegria ai bambini"

Questa mattina lo staff del CSV Irpinia Sannio ha incontrato presso il cortile interno dell’ospedale «Moscati» di Avellino l’equipe del reparto di Pediatria del nosocomio irpino. Occasione dell’incontro, la consegna delle calze di dolciumi donate dal Centro Servizi per il Volontariato ai piccoli pazienti del «Moscati».



«Sono piccoli gesti - ha commentato alla consegna delle calze la dottoressa Maria Marsella del reparto di Pediatria del Moscati – che però riescono a donare grande allegria ai bambini, soprattutto in questo periodo di difficoltà sia fuori che dentro l’ospedale. In questi giorni di festività per i nostri bambini la calza della Befana rappresenta un po’ di normalità e questo fa la differenza. Noi ringraziamo il CSV Irpinia Sannio per questo gesto».



«Siamo sempre pronti – le parole di Romeo D’Adamo, presidente del Collegio dei Probiviri del CSV Irpinia Sannio – ad intervenire con azioni di solidarietà in favore di quelle persone che ne hanno bisogno. Siamo qui all’ospedale Moscati per dare un segnale ai bambini di Pediatria. Un piccolo gesto, una calza, che vuole significare la vicinanza e l’affetto del CSV e di tutte le realtà associative presenti sul territorio. Il nostro è un abbraccio simbolico».



L’iniziativa di questa mattina rientra tra quelle promosse nell’ambito del progetto Il sorriso ti dona destinato a persone con fragilità, anziani soli, pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie delle Province di Avellino e Benevento, bambini meno fortunati. Il CSV Irpinia Sannio supporta infatti tutte quelle organizzazioni che vogliono donare un sorriso a queste persone che vivono situazioni di disagio garantendo alle associazioni supporto logistico, servizi di comunicazione ed il partenariato del Centro Servizi.