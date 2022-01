Scadono il 26 gennaio alle ore 14:00 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione

Scadono il 26 gennaio p.v., alle ore 14:00 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Servizio Civile Universale.

5 i posti di volontario assegnati alla sede UNPLI Campania e 4 i posti assegnati alla Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi; in totale ben 9 posti messi a concorso per la realizzazione dei progetti:

IRPINIA: SCRIGNO DI CULTURE E ANTICHE TRADIZIONI

VIAGGIO NEL PATRIMONIO CULTURALE IRPINO

Per la partecipazione è necessario essere in possesso del diploma di maturità di un corso di studi quinquennale, una età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni alla scadenza del bando. La domanda va presentata esclusivamente on line sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it ed essere titolari di SPID con credenziali di livello di sicurezza 2.

I giovani aspiranti, per essere ammessi, dovranno superare le selezioni.

È prevista una presenza oraria settimanale non inferiore alle 25 ore su 6 giorni su 7, con flessibilità oraria.

Ai volontari partecipanti al SCU è prevista una retribuzione di 444,30 euro, con diritto a venti giorni di ferie ed eventuali quindici giorni di malattia nell’anno.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle domande, sulla tipologia dei progetti e sulle modalità di svolgimento del SCU è possibile consultare i siti www.serviziocivileunpli.net e www.scelgoilserviziocivile.gov.it, www.politichegiovanili.gov.it e la segreteria del Comitato Regionale e della Pro Loco al numero 0827/24123.