Un ritorno a scuola in massima sicurezza con la nuova iniziativa del comune

Per garantire maggiore sicurezza nelle scuole, in seguito all’ aumento dei contagi, il comune di San Michele di Serino, ha disposto l’installazione di sterilizzatori d’aria nelle aule degli istituti scolastici sul territorio.

A comunicarlo è proprio l’ Amministrazione comunale:

«Questa mattina presso tutti i plessi scolastici saranno installati in ogni aula sterilizzatori d’aria per permettere ai nostri studenti di frequentare le lezioni in sicurezza».