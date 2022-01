"Si finge di ignorare che tutta la materia del lavoro agile è già stata regolata nelle linee guida recentemente approvate con il consenso di tutti"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’On. Casciello:

“”Lascia sinceramente senza parole la strumentalizzazione dell’aumento dei contagi da parte del Movimento 5 Stelle e di alcune sigle sindacali per attaccare il ministro per la Pa, Renato Brunetta, e spingere il Governo verso un ritorno di massa allo smart working nella pubblica amministrazione”. Lo dichiara l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia.

“Si finge di ignorare che tutta la materia del lavoro agile è già stata regolata nelle linee guida recentemente approvate con il consenso di tutti (sindacati, Governo, amministrazioni centrali e locali). Le amministrazioni pubbliche possono organizzarsi al meglio e in piena sicurezza, mantenendo ampi margini di flessibilità e di rotazione del personale nell’organizzazione del lavoro in presenza e a distanza. In questo momento – conclude l’onorevole Gigi Casciello – il Paese ha bisogno di un atteggiamento di responsabilità e di saggezza da parte della politica, non di confusione e di attacchi irrazionali e strumentali”.”