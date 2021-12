Lascia il servizio dopo 42 anni trascorsi al Comando di Avellino, dove si è alternato tra gli uffici Formazione, Patenti, Statistica, Prevenzione Incendi, Automezzi, Protocollo e in ultimo alla Segreteria del Comando

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei Vigili del Fuoco:

“Altro pensionamento importante nella famiglia dei Vigili del Fuoco di Avellino, infatti oggi 31 dicembre l’assistente capo Michele Luongo, figura storica del settore amministrativo del Comando Irpino, ha svolto il suo ultimo turno di lavoro prima di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal prossimo primo gennaio.

Michele Luongo, dice il Comandante Ing. Mario Bellizzi, lascia il servizio dopo 42 anni trascorsi in questo Comando, dove si è alternato tra gli uffici Formazione, Patenti, Statistica, Prevenzione Incendi, Automezzi, Protocollo e in ultimo alla Segreteria del Comando.

In questo lungo arco temporale ha svolto, inoltre, attività di supporto in occasione delle emergenze sismiche nazionali dell’Irpinia del 1980 e dell’Umbria-Marche del 1997 ricevendo benemerenze per tali attività.

Michele lascia dunque il servizio svolto sempre con serietà, dedizione e passione.

Un grazie sentito a Michele dal Comandante e tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Avellino, ma soprattutto auguri per questo nuovo capitolo della tua vita!”