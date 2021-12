La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul una squadra supportata da un'autobotte e un'autoscala

Intorno alle ore 22:00 di ieri 30 dicembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Prata di Principato Ultra, in via Tavernanova, dove in una residenza per extracomunitari si è sviluppato un incendio al primo piano dello stabile.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul una squadra supportata da un’autobotte e un’autoscala. Al momento le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono ancora in corso, due le persone rimaste ferite e trasportate presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.