Emanata nuova ordinanza per evitare contagi

In seguito alla tempestiva diffusione del Covid-19 e per far fronte al proficuo aumento dei contagi, il sindaco di Taurano, Salvatore Maffettone, ha emanato una nuova ordinanza che dispone la chiusura dei bar a partire dalle ore 14.00 del giorno 31 dicembre, fino alle ore 5.00 del 1 gennaio 2022.

Imposto l’obbligo di riduzione di circa il 30% dei posti a sedere all’interno dei pubblici esercizi, al fine di evitare assembramenti, fino al 9 gennaio 2022.

In aggiunta, fino al 9 gennaio è vietato lo svolgimento di ogni tipo di manifestazione.

I controlli saranno intensificati sul territorio comunale e laddove necessario, prevista la chiusura temporanea di aree pubbliche che non consentono il distanziamento.

Clicca qui per l’ordinanza.