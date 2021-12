Inoltre, a decorrere dal 30/12/2021 e fino al 06.01.2022 è vietato il consumo di cibo e bevande alcooliche e non alcooliche nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali al minuto di alimenti e bevande;

Più precisamente, il provvedimento ordina, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, enoteche, ristoranti, agriturismi, bed & breakfast) a far data dal 30/12/2021 l’obbligo di chiusura al pubblico alle ore 22:30, con invito ai titolari di verificare il corretto utilizzo da parte dell’utenza dei dispositivi di protezione individuale, nonché la verifica della capienza massima di presenze nei locali. Si ricorda l’obbligo di esibire il green pass previsto per l’acceso ai bar e ai luoghi che somministrano cibi.

Fino al 31 Gennaio 2022 nei luoghi pubblici all’aperto, è fatto divieto di svolgimento di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilati e di concerti che implichino assembramenti in spazi aperti o comunque qualsiasi altra manifestazione che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; dal 30/12/2021 al 06/01/2022 medesimo divieto anche in locali privati e non.

Disposta anche la chiusura dei pubblici esercizi (bar – ristoranti – pizzerie) nonché dei circoli privati a partire dalle ore 22:30, con la precisazione che solo i ristoranti e le pizzerie potranno svolgere la loro attività fino alle 23:30, ma unicamente su ordinazione, consegna a domicilio o asporto; la chiusura degli uffici comunali fino al 06 gennaio 2022: l’accesso sarà consentito agli utenti per urgenze solo previa prenotazione al n. 0827318711.

Clicca qui per l’ordinanza.