Avellino – Iandolo (APP) “Subito un piano di contrasto al covid in città”

Così il Consigliere comunale di opposizione

Avellino – “L’impennata dei contagi in tutto il Paese e anche in città rende necessario un intervento immediato delle amministrazioni locali per prevenire e affrontare il diffondersi del contagio da Covid-19”.

È quanto afferma in una nota Francesco Iandolo, Consigliere comunale del gruppo di opposizione Avellino prende parte.

“La struttura sanitaria locale ha dimostrato fin qui una scarsa organizzazione, che se da un lato non riesce a garantire l’accesso alla terza dose di vaccino a chi ha già superato i cinque mesi dalla seconda, dall’altro rende impossibile prenotare la somministrazione domiciliare per i non deambulanti. Allo stesso tempo la situazione presenta gravi criticità sul tracciamento dei contagiati e dei contatti che in questi giorni, in città e in provincia, sono totalmente fuori controllo”, continua Iandolo.

Tutto questo sta rendendo particolarmente difficile un piano di contrasto alla diffusione del virus. È per questo che oggi Francesco Iandolo, capogruppo di APP in consiglio comunale, ha richiesto con urgenza la riattivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che possa coordinare le operazioni tra istituzioni politiche, sanitarie, sociali con una particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

“Riaprire il COC dovrebbe essere solo il primo passo per il Comune di Avellino che dovrebbe impegnarsi ad allestire un’area che consenta ai cittadini di sottoporsi ai tamponi mettendo a disposizione uomini e mezzi per permettere una prestazione gratuita ai tanti cittadini che grazie alla loro prudenza personale si sottopongono al test per evitare, se contagiati, di diffondere ulteriormente il virus Questo potrebbe essere fatto anche richiamando farmacie e centri di analisi a organizzarsi ed effettuare i test in aree comunali che permettano di evitare assembramenti lungo le strade cittadine fornendo così un servizio migliore come avviene in altri comuni”, prosegue Iandolo.

“L’intervento di coordinamento del Comune, oltre a garantire condizioni più dignitose, potrebbe servire anche a poter effettuare test a prezzi ridotti, mettendo a disposizione strumenti e attrezzature, ma soprattutto fornendo un supporto di comunicazione istituzionale in questo momento completamente assente. In questo momento – conclude Iandolo – va evitato che i cittadini perdano fiducia nelle istituzioni e vanno date risposte immediate ai bisogni più elementari. Se vogliamo contenere i contagi da Covid 19 tutti devono fare la propria parte, i cittadini adottando prudenza e rispettando il distanziamento fisico e l’utilizzo delle mascherine, le istituzioni mettendo in campo tutto quanto in loro potere per interrompere la catena dei contagi impedendo che problemi di natura economica possano limitare la necessaria prevenzione e precauzione dei cittadini nei confronti della pandemia”.