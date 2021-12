Il prossimo 22 gennaio le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Ambito

Avellino – Il neo commissario dell’Ato rifiuti di Avellino Antonello Barretta – nominato dal Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca con il Decreto 165 del 28 dicembre, attraverso il quale ha proceduto allo scioglimento del Consiglio d’Ambito – si è prontamente insediato nel nuovo incarico ed ha preso i primi provvedimenti.

Assumendo i poteri del Consiglio d’Ambito, il neo commissario ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023.

Quindi, nel corso di un confronto con il direttore generale Annarosa Barbati ed i collaboratori dell’ente, ha fornito le prime indicazioni per consentire l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Ambito, in programma il prossimo 22 gennaio.