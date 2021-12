Sequestrati anche 6.850€ in contanti, detenuti da uno dei due

Sono stati fermati, di notte, durante un normale servizio di vigilanza sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nei pressi dello svincolo di Benevento, mostrando fin da subito un atteggiamento particolarmente nervoso: è così che, durante i relativi controlli, i poliziotti hanno ispezionato il grosso borsone presente sui sedili posteriori dell’utilitaria, all’interno del quale sono stati quindi rinvenuti oltre 10 kg di Marjuana.

Il conducente dell’autovettura ed il passeggero, due ragazzi poco più che ventenni di origini pugliesi, sono stati così tratti in arresto dai poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda che hanno poi sequestrato anche 6.850€ in contanti detenuti da uno dei due, i relativi smartphone, oltre che il veicolo utilizzato per il trasporto.