"La situazione è assolutamente sotto controllo"

La cooperativa sociale Althaea – onlus, che gestisce la struttura residenziale per anziani non autosufficienti (RSA), sita in Avellino c/o il Villaggio A.C.R.I. “A. Rubilli”, in contrada San Tommaso, avendo ricevuto diverse telefonate con richiesta di informazioni in merito alla situazione Covid, comunica che presso il proprio centro, al momento, non risultano casi di Coronavirus.

Allo stato, sono stati registrati soltanto due casi sospetti, sottoposti immediatamente a verifica.

La situazione, dunque, è assolutamente sotto controllo, non essendoci problemi né tra gli utenti ospiti della struttura, né tra il personale, grazie al rispetto scrupoloso e costante di tutte le norme igienico-sanitarie necessarie ed ai continui controlli effettuati.