I laboratori teatrali stanno già registrando il consenso di grandi e piccini nelle piazze e andranno avanti fino alla Befana

“”Natale, laboratori teatrali” un cartellone di appuntamenti promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 nell’ambito del progetto Itia: inclusione e socialità nelle iniziative dedicate ai ragazzi e alle loro famiglie. Di concerto con le Amministrazioni locali e le associazioni che operano sui territori, il Consorzio diretto da Carmine De Blasio ha inteso portare nelle piazze dei 28 Comuni irpini aderenti, lo spirito della festa con laboratori natalizi: la rappresentazione dello spettacolo di Ilaria Scarano “La Stregaccia”, la proiezione del film “Il Natale di Angela”, per la posta di Babbo Natale uno gnomo i bimbi a scrivere una lettera che verrà imbucata in una fantastica cassetta della posta , un cannone di neve per una favolosa nevicata, la foto con Babbo natale e infine un mapping su edificio con un proiettore che disegna su un palazzo comunale una scenografia natalizia di 10 metri X 8.

